Iz Šmarja pri Jelšah sporočajo, da se seznam donatorjev, ki pomagajo tamkajšnjemu domu upokojencev, zdravstvenemu domu in štabu civilne zaščite, dnevno podaljšuje.

Med donatorji hrane in živil so tako večja in manjša podjetja iz tamkajšnje okolice in iz vse Slovenije.

Med doniranimi stvarmi je tudi tablični računalnik, ki bo namenjen osnovnošolcu za spremljanje pouka na daljavo. Štab civilne zaščite je dobil tudi 300 kirurških mask, ki jih je podarilo podjetje As System Šmarje pri Jelšah, 500 zaščitnih mask pa je še donacija računovodstva Šarp iz Šmarja pri Jelšah.

Štab je predal družini z več otroki tudi računalnik, vendar donator ne želi biti imenovan. Tudi Delavska hranilnica je domu upokojencev donirala 5 tisoč evrov.

»Vsem iskrena hvala. Slovenija je stopila skupaj. Šmarje je stopilo skupaj,« so hvaležno sporočili iz Šmarja pri Jelšah.

HSE pa je za potrebe civilne zaščite in doma starejših Zimzelen Občini Šoštanj podaril zaščitno opremo, in sicer kirurške maske, maske za enkratno uporabo, rokavice, razkužila, zaščitne obleke, čelade z vizirji in zaščitna očala.

SIMONA ŠOLINIČ