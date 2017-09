Hvala za 63 let zvestobe!

Na današnji dan pred 63 leti se je prvič oglasil Radio Celje. Vse od ustanovitve je pomemben spremljevalec in soustvarjalec dogajanja na območju Savinjske regije, ki jo sestavlja 33 občin. Skupaj z Novim tednikom predstavlja največjo medijsko hišo na Celjskem.

Zgodovina Radia Celje je bogata, polna vzponov in uspehov, a tudi pretresov, kot je bil na primer požar leta 1990, v katerem je zgorel večji del radijskih prostorov. V 63 letih je Radio Celje doživel številne spremembe, vsaka ekipa ustvarjalcev mu je dala svoj pečat. Skupaj so zastavile številne akcije, ki so radio delale še bolj prepoznaven in priljubljen med poslušalci. Osnovno poslanstvo Radia Celje pa je že od vsega začetka pošteno in nepristransko obveščanje oziroma kakovosten informativni program – s poudarkom na lokalni oziroma regionalni informaciji.

Radio Celje ima status regionalne radijske postaje s posebnim pomenom, ki ga podeljuje ministrstvo za kulturo. S svojimi informativnimi oddajami skrbi za hitro, pravočasno, objektivno in preverjeno obveščanje svojih poslušalcev.

Novic in tem se naši novinarji lotevajo odgovorno, zbiranje informacij je preudarno in natančno, zato so naše vsebine preverjene in zanesljive. Posredujemo vam jih preko radijskega etra, spleta in Facebooka.

Ob preverjeni informaciji je pomembna sestavina dobrega radia tudi glasba. Na Radiu Celje se trudimo, da bi z njo zadovoljili najrazličnejše okuse. Predvajamo praktično vse zvrsti glasbe, pri čemer prav poseben poudarek dajemo dobri slovenski glasbi. Dobrega radia tudi ni brez dobrih voditeljev programa, tonskih tehnikov in številnih drugih sodelavcev, ki soustvarjajo kakovosten program. In tudi ne brez zvestih poslušalcev, ki nam zaupate in ostajate zvesti vsa ta leta. Hvala vam.

BA, foto: SHERPA

Začetki Radia Celje segajo v leto 1954, ko je bilo na Ostrožnem pri Celju veliko ljudsko zborovanje Štajerska v borbi. Slovesnost je prenašal takratni Radio Ljubljana. Za prenos in tudi zato, ker se v regiji zaradi slabega signala Radio Ljubljana ni dobro slišal, so v Celju postavili oddajno postajo. Aparature so nato ostale v Celju, kar je pomenilo začetek Radia Celje.