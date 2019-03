HW-razvijalec elektronskih sklopov in naprav – Electronic Hardware Designer (m/ž) (Celje)

Splošni pogoji: VII. stopnja /elektrotehnike – smer telekomunikacije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju razvoja analognih in digitalnih elektronskih sklopov in naprav, poznavanje RF-sklopov, zlasti vgradnih anten, odlično znanje angleškega jezika, izpit B-kategorije … Ema, d. o. o., Teharje 7b, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 21. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.