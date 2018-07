Ibišević podpisal za Celje

Nogometni klub Celje se je dva dni pred začetkom prve slovenske lige okrepil v konici napada z 20-letnim Elvirjem Ibiševićem, ki ima poleg bosanskega tudi ameriški potni list.

188 centimetrov visoki napadalec je s celjskim prvoligaškem sklenil triletno pogodbo. Bil je član izbrane vrste Združenih držav Amerike do 17 let, vpisal pa je tudi en nastop v dresu članske reprezentance Bosne in Hercegovine. ko je 28. januarja dobil priložnost na prijateljski tekmi z Združenimi državami Amerike. Elvir Ibišević, ki je podpisal prvo profesionalno pogodbo, je bratranec bolj znanega Vedada Ibiševića. »Počutim se zelo dobro, saj sem počaščen, da sem tukaj. Veselim se začetka nove sezone, da bom ekipi Celja pomagal po svojih najboljših močeh. Komaj že čakam, da se tukaj povsem ustalim ter da začnem z igranjem,« so bile prve besede Elvirja Ibiševića po prihodu v Celje.

DŠ

Foto: NK CELJE