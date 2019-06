Idejni projekt končan, kdaj začetek gradnje?

Projekt visečega mostu v Celju, s Starega gradu na Miklavžev hrib, ki ga je pred dobrim letom predstavil celjski župan Bojan Šrot, je naletel na izjemen odmev v javnosti. Gre za zelo ambiciozen projekt, ki bo po pričakovanju dal nov zagon celjskemu turizmu, hkrati pa pomenil tudi dodano vrednost za prebivalce knežjega mesta in okolice. Javnost zdaj tudi zanima, kaj se se dogaja z visečim mostom.

Viseči most bo omogočil doživljajsko pot in boljšo povezavo med starim mestnim jedrom in največjo celjsko znamenitostjo. Za most projektno rešitev pripravlja arhitekt Nande Korpnik, avtor odmevnih arhitekturnih projektov v Celju, tudi Paviljona arheologije na Glavnem trgu, nedavnega prejemnika nagrade Evropske komisije.

“Prvo fazo smo opravili, idejni projekt je narejen. Pridobili smo tudi projektne pogoje in ugotovili, da je projekt tehnično in birokratsko lahko potrjen. Zdaj se pripravljamo na drugo fazo, na izvedbeno dokumentacijo, pri čemer bo šlo za mednarodni razpis,” je povedal Nande Korpnik.

Kot je še dodal, gre za dolgotrajne postopke, zato pričakuje, da bi se gradnja mostu lahko začela čez kakšni dve leti.

” Zanimivost tega projekta pa je, da se sama krajina Celja lahko precej spremeni. Zelo sem vesel debat o tem, tudi spletne, za in proti in menim, da je temu treba kar prisluhniti. Seveda pa bo nekdo, pričakujem, da bo to občina, mogoče konkretno župan, enkrat debato presekal in sprejel odločitev”, je še dejal Nande Korpnik.

Kot je še povedal snovalec projekta, ne gre za veliko investicijo v primerjavi z drugimi, saj je cena takšnega mostu blizu vrednosti večjega krožnega križišča.

ROBERT GORJANC

Infografika: MOC