Igor Bahor: Ko lončar postane forenzik

V Narodni galeriji so ob stoti obletnici ustanovitve konec junija odprli razstavo o življenju in delu Ivane Kobilce. Z najbolj znano slovensko umetnico so povezani tudi v Lončarstvu Bahor. Tam so izdelali repliko skodelice, ki jo v rokah drži »mamica kavopivka«, kot je anonimno starko na znameniti sliki imenovala avtorica dela. V delavnici v majhnem parku le nekaj korakov od Term Topolšica nastajajo še druge rekonstrukcije, ki jih naročajo različne muzejske ustanove. In tudi protokolarna darila za slovenski državni vrh.

Vprašanje je, če bi se Igor Bahor danes posvečal lončarstvu, če med služenjem vojaškega roka ne bi spoznal kiparja, ki je z avtoštopom potoval po svetu in si kruh služil s prodajo ročno izdelanega nakita. »To so bili časi, ko je človek težko prišel do ›deviz‹. Zato sem tudi sam začel izdelovati drobne stvari iz glinamola in šel na pot. V Italiji sem zaslužil lire, v Nemčiji marke, v Franciji franke. Vmes sem začutil močno željo, da bi se naučil ustvarjati s keramiko.«

Svoje bogato znanje dolguje povsem neformalnemu izobraževanju. Tečajev takrat ni bilo, zato je na pragu svojih dvajsetih let študent elektrotehnike nekajkrat tedensko obiskoval delavnico lončarja Slavka Škode. Kot prostovoljec je spoznal različne dele ustvarjanja, od kopanja do sekanja gline, žganja, oblikovanja, in se naučil ogromno o tradicionalnem lončarstvu. Kasneje je kot fotograf skupaj z etnologi, ki so po državi opravljali terenske raziskave, obiskal skoraj vse tedanje slovenske lončarje.

Znanje je nabiral še na tri mesece in pol dolgem potovanju v Združenih državah Amerike. Med drugim se je učil v centru za keramiko v Baltimoru in v indijanskem rezervatu Santa Clara v mestu Santa Fe. Odkrivanje keramike ga je vodilo še v Kanado, Španijo in drugod po svetu. »Gre za iskanje, ki še ni končano. Kadarkoli se lahko kaj naučim, zgrabim priložnost,« pravi.

Razbiranje zgodb iz črepinj

Kot mentor je sodeloval pri prvih tečajih lončarjenja, ki jih je organiziral Slovenski etnografski muzej. Takrat so ga spoznali nekateri strokovnjaki z oddelkov za arheologijo in etnologijo, ki delujeta pod okriljem Filozofske fakultete v Ljubljani. Zaznali so, da zna Bahor po zaslugi svojih izkušenj v celoto povezati različne drobce. Ponujen izziv je z veseljem sprejel in se na primer poglobil v raziskovanje izdelave najstarejše slovanske posode, najdene na naših tleh. Gre za posodo praškega tipa, ki izvira iz 6. stoletja, najdena je bila na enem od najdišč pri Murski Soboti.

Raziskovanje zgodb, ki jih nosijo ohranjeni delčki izvirnih predmetov, je po besedah sogovornika skorajda forenzično delo. »V tej črepinji so se pojavljale neobičajne luknjice. Med raziskavo se je izkazalo, da je ustvarjalec glini dodajal oglje. Po recepturi, ki sem jo razbral iz najdenih črepinj, sem napravil zmes, oblikoval posode, jih razbil in primerjal prelome. Bili so identični. Način žganja slovanske posode je podoben tistemu, ki sem ga spoznal pri Indijancih v Novi Mehiki.«

»Raziskovanje starodavnih lončarskih tehnik temelji na poskusih. Nekega namiga, ugibanja, predvidevanja se lotiš tako, da narediš poskus. Rezultat primerjaš z izvirnikom in nato ponovno poskušaš, da so odstopanja čim manjša,« pravi Igor Bahor.