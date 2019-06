Ilustracije mladih ustvarjalcev na stenah galerije

Da likovna dela osnovnošolcev ne sodijo le na šolske hodnike, ampak tudi v prave galerije, v Šentjurju že vrsto let dokazujejo z dogodkom, ki nosi naslov Moja razstava. Še eno razstavo, tokrat na temo ilustracij, so včeraj odprli v Galeriji Zgornji trg. Dela mladih ustvarjalcev si je ogledal priznani ilustrator Zvonko Čoh in jim izdal nekaj nasvetov.

Tokrat se je pri organizaciji dogodka šentjurski izpostavi javnega sklada za kulturne dejavnosti pridružilo tamkajšnje literarno društvo, saj obe organizaciji v letošnjem letu praznujeta 20 let. Šentjurčani so v goste so povabili pisatelja in pesnika Andreja Rozmana Rozo. Ta je mladim ustvarjalcem pripovedoval zgodbe o vodi in vodnih bitjih. In kot pravi vodja sklada Anita Koleša so mladi že po nekaj minutah poslušanja zgodb prijeli za liste in čopiče. Udeleženci delavnice so povedali, da so se na njej mnogo naučili in da so po bližje spoznali vlogo ilustratorjev v slikanicah in drugih literarnih delih.

Njihovo ustvarjanje si je z zanimanjem ogledal ilustrator in ustvarjalec animiranih filmov Zvonko Čoh, ki je med drugim prejemnik nagrade Prešernovega sklada, največkrat pa življenje vdahne prav pripovedim Andereja Rozmana Roze. Čoha so dela mladih likovnikov očarala. Svetoval jim je, da je tako pri likovnem ustvarjanju kot v življenju nasploh dobro vztrajati. “Moj pokojni oče me je naučil, da se česa lotiš, ne obupaš, ko ti kaj ne gre. Treba je zdržati in kakršenkoli projekt dokončati do konca.”

TS