Imajo novo magnetno resonanco

Medical center Rogaška, ki je največja zasebna zdravstvena ustanova pri nas, je bogatejši za najsodobnejšo diagnostično magnetno-resonančno napravo v Sloveniji. Z njo edini v Sloveniji omogoča tudi pregled celega telesa.

Medical center pod svojim okriljem združuje 13 diagnostičnih ambulant. V radiološki ambulanti so preiskave zadnja desetletja opravljali z rentgenom in ultrazvokom. Z novo magnetno resonanco pa se želi center umestiti med vodilne diagnostične centre med evropskimi zdravilišči. Potrebe po tovrstnem aparatu so velike tudi na Kozjanskem in v Obsotelju, zato pridobitev koncesije podpirajo tudi župani Rogaške Slatine, Kozjega, Bistrice ob Sotli, Podčetrtka, Dobja, Poljčan, Šmarja pri Jelšah in Šentjurja, je pojasnil direktor Medical centra Rogaška Marko Lenček.

Za magnetno resonanco je Medical center Rogaška namenil 1,1 milijona evrov, še okoli 900 tisočakov pa za številne ostale nove naložbe. Med njimi za obnovo celotne fizioterapije, gradnjo nove endoskopirnice ter za nakup novih aparatov za gastroenterologijo in kolonoskopijo.

TS

Foto: GrupA