Imate v družinskem albumu fotografijo, ki jo je naredil Josip Pelikan?

Muzej novejše zgodovine Celje je v kletnih prostorih Pelikanove hiše v Razlagovi ulici odprl novo občasno razstavo in ob tem izdal tudi katalog z naslovom Fotohiša Pelikan. Obe novosti nista zgolj oris neke preteklosti, temveč predstavljata simbolni začetek preobrazbe v muzej Fotohiša Pelikan.

Letos v Celju obeležujemo pomembni obletnici. Pred 120 leti je v Celju fotograf Johann Martin Lenz v Razlagovi ulici postavil novo hišo s steklenim prizidkom in imel v njej svoj atelje. Pred sto leti je izšel reklamni oglas v celjskem časniku Nova doba, da Josip Pelikan odpira svojo fotografsko dejavnost. Znan fotograf Josip Pelikan je v Celju v hiši v Razlagovi ulici deloval šestdeset let, vse do smrti leta 1977. »Ko je ugleden celjski fotograf Lenz postavil hišo in stekleni atelje, je bila fotografija že glavni medij in si življenja brez nje niso znali predstavljati,« je razložil direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar. Ko je Josip Pelikan leta 1919 prišel v Celje in tukaj začel delovati, je bilo v mestu že nekaj fotografov, saj je bila fotografija vedno bolj dostopna širši množici. Podobnih Pelikanov je bilo v Sloveniji precej, sam pa je bil drugačen v tem, da je deloval zelo dolgo.

»Po šestdesetih letih delovanja je za njim ostala velika zapuščina. Ne samo 29 tisoč kosov fotografskega gradiva, temveč tudi dva odlična ohranjena ateljeja. To je bogata zapuščina in v povezavi s tem je Celje eno najbolje dokumentiranih mest na Slovenskem v dvajsetem stoletju. Pelikan ni bil samo portretist, ampak je bil kronist življenja v Celju. Nobeno drugo slovensko mesto nima toliko fotografij iz obdobja druge svetovne vojne. To je njegova zasluga. Zaradi njegove dolgoživosti, izredne marljivosti, izredne preživetvene sposobnosti, saj se je znal prilagoditi vsem režimom.«

Pelikan ni bil edini fotograf, ampak je bil v tistem času najbolj cenjen in kdor se je fotografiral pri njemu, je to pomenilo neke vrste prestiž. »Za slovenski sloj meščanstva je bilo fotografiranje pri Pelikanu neke vrste nuja. Pelikan je bil zaveden Slovenec in je bil del slovenske elite po prvi svetovni vojni, ki je izpodrivala nemško.«

Kakšna bo Fotohiša Pelikan?

Celjska občina je lani odkupila Pelikanovo hišo z ateljejem, od maja letos jo upravlja Muzej novejše zgodovine Celje. Muzej si želi, da bi celotna stavba v Razlagovi ulici 5 postala samostojna in celovita muzejska enota, kjer bi se bilo mogoče sprehoditi po zgodovini fotografije od konca 19. stoletja do druge polovice 20. stoletja. »Naša velika želja in obenem cilj sta razširitev Fotoateljeja in galerije Pelikan na celotno hišo, se pravi tako na ›električni‹ fotografski studio kot na Pelikanovo stanovanje ter na kletne in podstrešne prostore, in ureditev celovitega in osmišljenega muzejsko-kulturnega kompleksa, utemeljenega na celjski fotografski dediščini,« je dodal Kregar. Na podlagi tega je v katalogu predstavljen tudi idejni osnutek muzejskega kompleksa. Pogled na prenovo je pripravila projektna skupina Zgradbazamisli.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: SHERPA

