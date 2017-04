Imate žilico za pisanje?

V Splošni knjižnici Slovenske Konjice so objavili natečaj za tretjo številko Literarne revije Spirala. Tudi letos upajo na dober odziv, sploh ker bodo letos za najboljša prispevka podelili denarni nagradi.

Splošna knjižnica Slovenske Konjice želi z natečajem Literarna revija Spirala 2017 privabiti širok krog avtorjev v svojimi prvimi prispevki in tudi že uveljavljene. Natečaj nagovarja generacijsko zelo široko občinstvo, pravi Ana Miličevič iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice.

Letos so uvedli novost, to je, da je natečaj nagradni. Med prispevki bo uredniški odbor izbral dva prispevka, za katera bo knjižnica podelila nagradi: 200 evrov za prozo in 200 evrov za poezijo. Ana Miličevič:

Poslana dela, ki bodo ustrezala razpisanim kriterijem, bo pregledal uredniški odbor Literarne revije Spirala.

BGO