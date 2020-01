Ime nas zaznamuje in oblikuje

Nomen est omen ali ime je znamenje je v drugem stoletju pred Kristusom v eni svojih komedij zapisal starorimski komediograf Tit Makcij Plavt. Že hiter prelet Kebrovega Leksikona imen potrjuje, da ta rek na več načinov drži še danes. Kako zelo in na kakšne načine, je spregovorila psihologinja in psihoterapevtka Ana Miletić Herič.

Naše ime so pred nami nosili že mnogi in s svojimi življenji so dodajali k njegovi kolektivni moči in vsebini. »Tako z imenom podedujemo njegov primarni pomen in tudi zgodovino, ki jo nosi. Z rojstvom začnemo tudi sami dodajati k vsebini tega imena. Izbiramo, v koga se bomo oblikovali, oblikujemo svojo identiteto.« So imena, s katerimi je to lažje, in so imena, ki nam to otežujejo, a še vedno je pri tem pomemben dejavnik način, kako svojega potomca doživljajo in obravnavajo starši. »Še tako nenavadno ime lahko iz ust ljubeče in pozorne mame zveni kot božanje in nosi sporočilo pomembnosti in podprtosti. Otrok ga bo z veseljem in s ponosom nosil ter ga v puberteti in adolescenci tudi obranil pred napadi iz okolice. A bolj kot je ime težko izgovorljivo, nenavadno zveneče in redko, bolj z njim starši otroka obremenijo,« pravi Miletić Heričeva. Breme ni nič manjše, četudi ima ime pozitiven pomen in so starši pri izbiri pokazali veliko poguma in ustvarjalnosti. »Vsi se moramo iz otroka oblikovati v odraslega in pri tem ime pomembno določa, kako se doživljamo v družbenem in kulturnem okolju že od prvih korakov. Ali se s svojim imenom z lahkoto in s ponosom predstavimo? Ali nas učiteljice razumejo, ko povemo svoje ime? Ali znajo naši prijatelji pravilno izgovoriti naše ime ali ga znamo v prvem razredu vsi tudi pravilno napisati? In če nadaljujem – ali je naše ime lepo, dovolj dekliško, dovolj možato? Ali je všeč ljudem, ki jim želimo biti všeč? Ali se na moje ime rima kaj zoprnega, kar bodo moji sošolci v pravem trenutku zagotovo uporabili proti meni? Na primer Ana bolana, Ana banana, Ana bana in še kaj. Se morda rima ali spominja na kaj zoprnega?« se sprašuje sogovornica. Tako zaznamovano je bilo na primer ime Adolf po drugi svetovni vojni.

Luka in Ema med najbolj priljubljenimi

Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57 tisoč različnimi imeni, najpogostejši med njimi ostajata Franc in Marija, a se število iz leta v leto zmanjšuje. Kot ugotavljajo v Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) je vedno več prebivalk po imenu Ema, Zala in Eva ter prebivalcev po imenu Luka, Mark in Filip.

Vstop v leto 2020 so zaznamovali dečki. Kot prvi Slovenec se je v tem letu v ljubljanski porodnišnici rodil Natanael, kar pomeni božji dar. V Sloveniji ima še 13 soimenjakov, večina se jih je rodila po letu 2011 in živijo v Obalno-kraški oziroma Podravski statistični regiji.

Tudi v celjski porodnišnici se je kot prvi v tem letu rodil deček, starša sta mu nadela ime Nai. Do konca leta 2018 je to ime nosil 101 prebivalec Slovenije, največ jih živi v Osrednjeslovenski regiji. Ime se je pojavilo po letu 2000, njegova priljubljenost je močno narasla po leti 2011.



Po novem dovoljenih več imen



Julija lani je začela veljati novela Zakona o osebnem imenu, ki je prinesla določene spremembe. Nekatere so stopile v veljavo takoj, druge bodo julija letos. Glavna sprememba bo, da bo odslej mogoče uporabljati več kot dve imeni in dva priimka, kar je veljalo doslej.

Po novem bodo ime in priimek lahko sestavljali tudi samostojne črke, okrajšave ali vzdevki, a le tako, da bodo dodani k imenu in priimku, ki bosta sestavljena iz besed. Številke ne bodo dovoljene.Trenutno ima le en državljan priimek, daljši od šestih besed, dva državljana imata ime, daljše od šestih besed. Najdaljši zapisan priimek ima 49 znakov, ime pa 53 znakov. Za daljša imena in priimke je treba tudi prilagoditi pisavo na dokumentih. Potni list in osebna izkaznica omogočata zapis 40 znakov za zapis imena in dodatnih 40 znakov za zapis priimka. Zapis imena ali priimka z več znaki zahteva tehnično prilagoditev uporabljene pisave.

