Imenovali novo direktorico Zgornjesavinjskega ZD Nazarje

Svet zavoda Zgornjesavinjskega ZD Nazarje je po naših podatkih imenoval novo direktorico tega zdravstvenega doma. Gre za Boženo Herzog, ki od odstopa nekdanje direktorice Darje Es vodi zdravstveni dom kot vršilka dolžnosti. Po informacijah, ki jih imamo, naj bi Herzogovo svet potrdil soglasno. Vendar postopek imenovanja še ni končan. Zdaj se morajo z njenim imenovanjem strinjati še občine, ki so ustanoviteljice tega zavoda.

To pomeni, da bodo Herzogovo morali potrditi še v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava. Po nekaterih podatkih s tem naj ne bi bilo težav.

Kot smo že poročali, se je na razpis za vodjo ZD Nazarje prijavilo pet kandidatov. Ti imajo tudi možnost pritožbe na postopek oziroma na izbiro. Takšna pritožba bi sicer dokončno imenovanje še lahko zavlekla, vendar pa Herzogova tako ali tako do končne odločitve že opravlja funkcijo vršilke dolžnosti direktorice.

Kot je znano, je decembra odstopila dotedanja direktorica Darja Es, saj je svet zavoda zahteval njeno razrešitev po številnih zapletih v tem javnem zavodu. Pozivi k odstopu so se vrstili že več mesecev, odkar so tamkajšnji zdravstveni dom zapustili trije družinski zdravniki, dom pa je ostal takrat tudi brez 24-urne dežurne zdravniške oskrbe. Nato sta sicer v Nazarje prišli dve zdravnici iz Bosne in Hercegovine, ki naj bi marca opravljali strokovni izpit.

SIMONA ŠOLINIČ