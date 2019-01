In kakšno zobno ščetko uporabljate vi?

Na trgu je ogromna ponudba različnih zobnih ščetk, električnih in navadnih, tako imenovanih manualnih. Toda ali so vse primerne za pravilno umivanje zob? Niti ne. Kot pravi Sofija Maksimović, dr. dent. Med., spec. zobne protetike, se mora posameznik pred nakupom električne ali navadne zobne ščetke zelo dobro pozanimati o njeni kakovosti. Še vedno namreč ljudje kupimo ščetko kar po »občutku«. To se dolgoročno ne izkaže kot dobro.

Pravilna izbira je pomembna za ustno higieno in vzdrževanje zdravja ustne votline, da se po nepotrebnem ne razvije karies. Proizvajalcev zobnih ščetk je ogromno, a to še zdaleč ne pomeni, da so vsi zelo dobri. »Iz lastnih izkušenj in iz izkušenj ljudi priporočam kombinirano uporabo električne in navadne zobne ščetke. Zjutraj naj si posameznik zobe umije z navadno krtačko in zvečer pred spanjem z električno. Opažam, da električna ščetka zobe umije vsaj za trideset odstotkov bolje. A poudarjam, da moramo pred nakupom preveriti, kaj kupujemo,« pravi Maksimovićeva. Enostavnega recepta, kaj je najboljše, ni. »Sama sem poskusila kar nekaj električnih ščetk in nekatere so zelo ›agresivne‹, šumijo ali so tihe. Predvsem slednje so boljše,« dodaja zobozdravnica.

Ob tem še poudarja, da moramo pri umivanju zob biti še posebej pozorni na medzobne prostore. Če so zobje postavljeni tesno drug ob drugem, medzobnih prostorov ne more dobro očistiti nobena ščetka. Takrat zobozdravnica za odstranjevanje zobnih oblog priporoča zobno nitko. »Zadnje čase večkrat slišim, da zobna nitka poškoduje dlesni. To je res, saj vedno ne odstrani hrane, ki se med zobni zatakne. Toda če so zobje postavljeni pretesno drug ob drugem, v ta prostor lahko pride edino zobna nitka. Če so medzobni prostori širši, je dobro uporabiti tako imenovane medzobne ščetke, ki so manjše in temu prilagojene. Pri mlajših otrocih priporočam čiščenje z zobno nitko vsaj enkrat tedensko,« pojasnjuje Maksimovičeva.

Ne glede na to, kakšne ščetke ljudje uporabljamo, je pomembna tudi pravilna tehnika umivanja zob. Pri tem smo še vedno površni, dodaja zobozdravnica. »Ljudje pri umivanju pogosto zanemarijo čiščenje zob v ozadju ustne votline. Tam se nabira hrana, ki sčasoma razpade in bakterije začnejo delovati, kar vodi do vnetja dlesni. Te začnejo krvaveti, česar se ljudje ustrašijo. Krvavenje dlesni je lahko znak, da je prišlo do vnetja. Zato morajo biti še toliko bolj pozorni na pravilno umivanje zob. Dlesni krvavijo dva ali tri dni, potem se mora zadeva umiriti,« dodaja.

In še to: za umivanje zob ni ravno priporočljivo uporabljati ščetk, ki imajo zelo trde ščetine. »Je pa pozitivno, če so ščetine čim bolj goste in srednje mehke ali srednje trde. Če ima oseba dlesni po kakšnem posegu v ustni votlini občutljive, je dobro uporabljati mehke ščetine, da ne poškodujejo rane,« razlaga zobozdravnica.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Pixabay