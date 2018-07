“Ingradova betonarna” spet naprodaj

Stečajni upravitelj Ingrad Gramata bo ta teden na dražbi znova prodajal pet hektarjev velik kompleks v Medlogu, med Celjani bolj znan kot »Ingradova betonarna«. Izklicna cena za nepremičnine skupaj z opremo je 1,6 milijona evrov.

Upravitelj Tomaž Kocijan betonarno prodaja že nekaj let, poleg dražb je kupca iskal tudi z zbiranjem ponudb, a se je pri vsakem poskusu zapletlo. Najresnejša kupca do zdaj sta bili celjski podjetji Inpos in Voc Ekologija. Zadnja dražba, na kateri je izklicna cena prav tako bila 1,6 milijona evrov, je bila januarja letos.

Čeprav je prišlo več dražiteljev, jo je stečajni upravitelj zaradi ugovorov nekaterih moral prekiniti oziroma je pravzaprav sploh ni izvedel. Inposa je namreč vložil ugovor, da je dražba nezakonita, ker je Voc Ekologija povezana z nekdanjim lastnikom Ingrad Gramata. Polovica Voc Ekologije je namreč uradno v lasti Simone Okorn, partnerke Janeza Škoberneta, ki je bil do stečaja preko svoje, mariborske družbe CPM, večinski lastnik Ingrad Gramata. Kmalu po preklicani dražbi je Inpos vložil tudi zahtevo za razrešitev stečajnega upravitelja. Očital mu je več kršitev stečajne zakonodaje.

Tomaž Kocijan je vse očitane kršitve zavrnil, pritrdilo trdilo mu je tudi sodišče in sprejeli sklep o zavrnitvi zahteve za razrešitev. Kakšen bo tokrat izid dražbe in kdo se je bo sploh udeležil, je težko napovedati. Voc je namreč medtem že kupil velik poslovni kompleks na Lavi, ki ga je, prav tako na dražbi, prodajala stečajna upraviteljica CM Celje Milena Sisinger.

