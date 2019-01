Iščemo več sodelavcev na področju izdelave validacijske dokumentacije in izvajanja validacij za naprave, namenjene farmacevtski industriji. Nudimo redno zaposlitev za (ne)določen čas. Pričakujemo izkušnje, dokumentacijsko pismenost, samostojnost in samoiniciativnost. Inel, d. o. o., Bukovžlak 105, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 20. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.