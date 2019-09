Ipavčeva paleta posvečena Malgaju

Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur je v sodelovanju s tamkajšnjo občino in z različnimi podporniki na prvo septembrsko soboto pripravilo mednarodno slikarsko kolonijo Ipavčeva paleta. Domači likovniki so gostili 32 slikarjev in kiparjev. Nastala dela bodo predstavili konec oktobra v Galeriji Zgornji trg.

Mednarodne kolonije se je udeležilo 32 akademskih ali ljubiteljskih slikarjev in kiparjev iz Slovenije, Nepala, s Hrvaške, Kube in iz drugih držav. Organizatorji, ki so zelo zadovoljni z udeležbo, so letošnjo kolonijo posvetili borcu za severno mejo Franju Malgaju. Kljub kislemu vremenu so umetnike sprejeli pred kipom Franja Malgaja na Mestnem trgu ter jim razkazali Zgornji trg in druge znamenitosti v občini. Nato so razdelili material in se lotili ustvarjanja. Nekateri so ustvarjali na temo Franja Malgaja, drugi so si motive za svoja dela izbrali bolj prosto. Razstava bo v sklopu letošnjih Ipavčevih kulturnih dni, ko bo na ogled več kot 40 umetniških del, med njimi tudi nekaj slik na steklo.

TS

Foto: MČ