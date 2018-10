»Iskat greva dobroto, ki je je na svetu zagotovo še veliko«

Nismo se še dobro poslovili od Konjičana Oliverja Tiča, ultrapohodnika, ki se je namenil v nekaj letih prehoditi najdaljšo cesto na svetu, že na isto pot odhajata Slovenki. Anja in Barbara bosta Južno in Srednjo Ameriko v letu dni prekolesarili.

Spoznali sta se med študijem španščine in pedagogike. Povezala ju je ljubezen do hispanistike in potovanj. Medtem ko je Anja že imela izkušnje s kolesarjenjem na dolge proge, je Barbara do kolesa gojila bolj priložnostne simpatije. Prvo veliko preizkušnjo je predstavljalo skupno kolesarjenje po Veliki Britaniji. V približno mesecu sta s kolesi prevozili celotno Anglijo, Škotsko, Severno Irsko in Irsko. »Tudi če sva sicer dobri prijateljici, si nisva upali dati roke v ogenj, da bova takšno pot preživeli brez prask. To so ekstremni pogoji, kjer mora človek računati s pomanjkanjem, z utrujenostjo in s sitnobo. Ni nujno, da se vrneš v tako dobrih odnosih, kot si šel na pot,« se smejeta. Ker sta ognjeni krst pred dvema letoma dobro prestali, sta sklenili, da bosta ugriznili v veliko avanturo. Tokrat bosta s kolesi spoznavali ljudi in kulturo krajev, ki so jima prav zaradi jezika že zdaj blizu.

Mimo mest in turističnih mravljišč

Prvi veliki izziv bo spraviti obe kolesi z vso kolesarsko opremo in opremo za kampiranje do izhodiščne točke v Ushuai v Argentini. Ker sta okvirja koles iz aluminija, ju je težko tako dobro zaščititi, da se pri transportu ne bi poškodovali. Barbara že z britanske poti nima najboljših izkušenj. »Tudi glede teže sva zelo omejeni in res upava, da sva zadeve dovolj dobro preverili. Ne bi radi bili pred dilemo, kaj vreči iz prtljage. Vsaka malenkost je do potankosti premišljena in nepogrešljiva.« Vso pot od juga Argentine do otočij Srednje Amerike nameravata divje kampirati. Zato poleg koles potrebujeta še nepremočljiv šotor, spalki, kuhalnik, nekaj najnujnejšega orodja in karseda malo elektronskih naprav. »Ne bi bili radi prevelika skušnjava za priložnostne roparje. Razen telefonov, solarnega polnilca in fotoaparata ne bova s seboj imeli nič posebej dragocenega.« Za vsak primer sta se opremili s poprovim sprejem, izogibali se bosta velikim mestom in če ju ne bo ravno hudo mikalo, tudi najbolj razvpitim turističnim znamenitostim. »Po svetu je veliko lepega in mislim, da ne bo konec sveta, če ravno ne bova zlezli na Machu Pichu ali kaj podobnega,« pravi Barbara.

