Iz bolnišničnega oddelka rešili trideset ljudi

V stavbi oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja in v okolici le-tega na območju Splošne bolnišnice Celje je bila danes obsežna vaja v primeru požara. V akciji je sodelovalo več deset prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter reševalci in zaposleni na oddelku. Z vajo so sodelujoči preverili svojo usposobljenost v primeru tovrstne nesreče, v kateri bi bilo treba evakuirati tudi več bolnikov.

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja je bil za vajo izbran tudi zato, ker je na tem oddelku največ nepokretnih in gibalno oviranih bolnikov. To v primeru nesreče pomeni, da mora biti sodelovanje med reševalci zelo natančno.

»Kajti gasilci operativci ob prihodu na kraj glede na izkušnje vedo, kje je žarišče požara, kam se širi dim in kje so najvišje temperature. Nato se v sodelovanju z bolnišničnim osebjem odločijo, kateri bolniki so najbolj ogroženi in katere je treba najprej rešiti,« pravi direktor Poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik.

Prva ocena vaje je dobra, zdaj sledi natančna analiza. »Bistvo takšnih vaj je, da ocenimo tudi, kako so naši zaposleni pripravljeni, še preden na kraj pridejo gasilske ekipe. Lahko povem, da je vaja potekala po načrtu in uspešno,« dodaja poslovna direktorica Splošne bolnišnice Celje Margareta Guček Zakošek.

Cilj vaje torej ni bil le interne narave, saj so želeli z njo preveriti sodelovanje različnih enot pri množični evakuaciji bolnikov. Iz stavbe so v času vaje prenesli 30 ljudi.

