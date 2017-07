Iz fontane v Savinjo

Rezultati ocene kakovosti celinskih kopalnih voda so pokazali, da je Savinja na območju občine Žalec primerna za kopanje.

V Občini Žalec so naročili analizo kakovosti reke Savinje na območju občine. Analizo so sicer nazadnje tam opravili pred tremi leti. Letos so rezultati boljši, na dveh lokacijah pa je reka celo primerna za kopanje. Župan občine Žalec Janko Kos:

Kot pravi Kos, je čista Savinja osnova za želje o postavitvi urbane opreme na teh dveh točkah, ki med občani že zdaj veljata za priljubljeni kopališči:

Kos poziva kopalce in ostale mimoidoče, naj bodo odgovorni do okolja ter ostalih ljudi, ki prosti čas preživljajo na savinjskem nabrežju.

EP

Foto: fotografiji sta simbolični