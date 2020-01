Neznanka, ki so jo rešili iz Savinje, je kasneje umrla zaradi podhladitve

Neznana ženska, ki so jo gasilci v Celju v dopoldanskih urah rešili iz Savinje, je umrla v celjski bolnišnici.

Kot smo poročali, je danes, nekaj čez 9. uro, občan obvestil policiste, da je v reki Savinji v

Celju, v bližini mestnega kopališča, opazil žensko, ki jo je nosila voda. Gasilci so jo v bližini celjskega doma upokojencev uspeli rešiti iz vode, reševalci so ji na kraju nudili pomoč ter jo odpeljali v bolnišnico. V popoldanskih pa je v celjski bolnišnici zaradi hude podhladitve umrla.

Identiteta pokojne ni poznana. Gre za žensko, staro med 60 in 70 let, visoko okoli 165 cm, rjavo sivih las, segajočih čez ramena in rjavih oči. Oblečena je bila v svetlo rjavo majico z napisom Jeans West, črne hlače in črno zimsko jakno s kapuco. Obuta je bila v temnejše čevlje. Pri sebi je imela rdeča očala s črno vrvico. Okoli vratu je nosila opornico.

Preiskava o tem, kje bi lahko neznanka padla ali skočila v vodo, še poteka.

SŠol