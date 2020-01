Iz žalskega hotela evakuirali petdeset ljudi

Policisti iščejo neznanca, ki je v soboto zvečer, nekaj minut po 22. uri, poklical na Policijsko postajo Celje in dejal, da bo v »žalskem hotelu prišlo do eksplozije«. Policija je posledično morala tudi evakuirati prostore.

»Iz hotela smo evakuirali okoli 50 ljudi in prostore pregledali. Pri pregledu sta sodelovala tudi vodnik psa za specialne preglede in pes. Eksploziva v hotelu ni bilo. Šlo je za lažno naznanitev,« so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Že pred meseci je bilo podobno obvestilo, ki se je nanašalo na drug hotel na žalskem območju. Takrat je bilo evakuiranih več kot tisoč ljudi. Vendar klicatelja do danes še niso našli.

SŠol