Izboljšajte delovno vzdušje v podjetju s pomočjo humorja

Eden od načinov izboljšanja delovnega vzdušja v podjetju in povečanja učinkovitosti zaposlenih je ustvarjanje sproščenega ozračja s pomočjo humorja. Ljudje, ki so veseli, se zabavajo in so dobre volje, hitreje uspejo. Dobro razpoloženje omogoča bolj jasno in ustvarjalno razmišljanje.

Sproščeni in spontani sodelavci so bolj odprti do drugih in dobro voljo širijo tudi na ostale. Ljudje so radi s tistimi, ki se smejejo in se zabavajo. Humor je naravno zdravilo zoper delovno utrujenost in izčrpanost, zato omogočite sebi in svojim sodelavcem priložnosti, da se zabavate na delovnem mestu.

1. Če si petnajst minut na dan vzamete za humor, boste dosegli večjo produktivnost.

Delavci razmišljajo bolj jasno in so bolj produktivni, če imajo odmor, v katerem »prezračijo svoje misli«. Nič ne prežene delovne enoličnosti bolj kot smeh. Če je vaše podjetje storilnostno naravnano, bo zabava pri delu pozitivno vplivala na produktivnost.

2. Uredite kotičke za srečevanje!

Postavite oglasno desko, omogočite skupno e-pošto za karikature, šale in zgodbice. Ljudje se povezujejo s pomočjo humorja in duhovitosti. Spodbujajte jih, da se temu posvečajo, kadar čas to dovoljuje. Ob takšnih »aktivnostih« se bodo zaposleni bolje spoznali in razvili večji občutek medsebojne pripadnosti. Kljub temu sproti preverjajte, ali niso šale morda takšne, da presegajo meje dobrega okusa.

3. Spodbujajte sodelavce, naj si vzamejo nekaj minut, da sprostijo svojo delovno napetost, tudi če se vam zdi njihovo početje nenavadno.

Spodbujajte ljudi, da uporabljajo svoje metode za sprostitev napetosti, da za nekaj trenutkov pozabijo na težave ali projekte. Nekaterim pomaga gledanje skozi okno, drugim razgibavanje, tretjim petje ali poslušanje priljubljene pesmi, četrtim kratek sprehod po hodniku (ne spodbujajte škodljivih dejavnosti, na primer prekomernega pitja kave in kajenja) … Nasmehnite se najbolj nenavadnim metodam – zabavajte se ob različnih načinih, ki jih ljudje uporabljajo za razbremenjevanje delovnega ozračja. Kratek odmor od rutine osveži miselne procese.

4. Naučite se, da boste v negativnih okoliščinah gledali na stvari s komične plati.

Če morda pride v podjetju težavno obdobje, ko ne gre vse po pričakovanjih, s pomilovanjem in stokanjem stvari še poslabšate. Raje poskušajte sestaviti šalo na račun tega težkega obdobja in jo povejte sodelavcem. Če se ljudje v težkih okoliščinah ali na svoj račun lahko nasmejejo, postanejo odprti za ustvarjalne rešitve pri reševanju takšnih primerov. S tem sebi in drugim pripravljajo »teren«, da bodo lahko z večjim navdušenjem in jasnostjo preprečili morebitne nadaljnje napake.

5. Zaposleni naj sooblikujejo zabavno in sproščeno delovno vzdušje.

Mogoče imate v delovni skupini boljše »moderatorje«, ki lahko bolje in bolj ustvarjalno poskrbijo za pozitivno vzdušje med zaposlenimi kot vi. Ni treba le vam kot nadrejenemu skrbeti za zabavo delavcev. Naj zaposleni dodajo svoje ideje. Če bodo s svojo ustvarjalnostjo povečali priložnosti za smeh, bodo ustvarjalni tudi pri doseganju zastavljenih delovnih ciljev.

Ekipa Mojedelo.com