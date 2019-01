Izbrala je svoje sanje

Kaja Volk iz Celja je ekonomijo zamenjala za slaščičarstvo in dokazala, da najlažja pot ni vedno tudi najbolj prava

»Pred desetimi leti sva s sestro sedeli na vrtu slaščičarne in sanjarili, kako lepo bi bilo imeti takšen kotiček. Sanje dveh deklic … Danes imava vsaka svoje podjetje in službi, v katerih res uživava in naju izpolnjujeta,« začne pogovor simpatična in nasmejana Kaja, ko sediva v njeni slaščičarni sredi Celja. Dobri dve leti in pol je, odkar je neizkušena gostinka, a nadvse spretna in strastna slaščičarka, sprejela odločitev, da bo namesto lagodne službe za nedoločen čas sprejela velik izziv in prevzela nekoč najboljšo celjsko slaščičarno. »Izbrala sem težjo pot, tukaj ni urnika, zame ni točno določenega delovnega časa. Ne grem domov ob štirih in kar pozabim na vse.« Ravno ta dinamika, ki po drugi strani omogoča svobodo in ustvarjanje, je tisto, kar Kaji daje moč in energijo pri njenem delu.

MRL, foto: GrupA

