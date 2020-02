Izbrali projekt za nov dom na Okrešlju

Na nedavnem izrednem zboru Planinskega društva Celje – Matica so člani potrdili ideji projekt za novo kočo na Okrešlju. Na mestu pogorišča Frischaufovega doma, ki so ga ognjeni zublji uničili lani jeseni, bo stala nova sodobna koča iz kamna in lesa.

Člani so izbirali med tremi predlogi in izbrali projekt celjskega arhitekturnega biroja Kultivator in arhitekta Roka Bordona. Mnenja so bila različna in tudi izbrani projekt vsem ni všeč, kot je bilo razbrati iz komentarjev na FB-strani. Nova koča bo sodobnejša, a kot pravi predsednik društva Brane Povše, bo to še vedno planinska koča in ne hotel.

V tem času si v društvu prizadevajo pridobiti vse papirje, da bi lahko začeli dela, ko bo sneg skopnel. Najprej bo treba odstraniti ruševine pogorišča in pripraviti delovišče za gradnjo. »Če bo šlo po načrtih, bo letos koča pod streho in zaprta, naslednje leto pa bi jo dokončali,« pravi Povše in dodaja, da je ocenjena vrednost naložbe med 800 in 900 tisoč evri. Nekaj denarja je društvo dobilo od zavarovalnine, del bo prispevala PZS. Poleg tega je vsak član zveze lani daroval evro in tudi letos naj bi bilo tako. Nekaj denarja je obljubila tudi država.

Društvo čaka še en velik zalogaj, in sicer novogradnja na Korošici, kjer je koča pogorela že pred leti. Za novogradnjo v društvu pridobivajo papirje in če bo šlo po načrtih, naj bi letos uredili vsaj temelje. »Odločili smo se, da bo imel Okrešelj prednost, ker je ta koča bolj obiskana in tudi za nas bolj pomembna,« pravi Povše in dodaja, da je na Korošici še dodatna težava ta, da je tam gradbena sezona krajša in da helikopter za dovoz materiala po zahtevah zavoda za varstvo narave ne sme leteti pred 1. avgustom. Zaradi vsega tega bo ta projekt še nekoliko dražji kot gradnja na Okrešlju.

TC

Idejni načrt novega Frischaufovega doma na Okrešlju (Foto: arhiv PD)