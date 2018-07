Izdali bodo zbirko intervjujev

Zavod za kulturo Šoštanj bo septembra v okviru občinskega praznika predstavil zbornik intervjujev, ki jih je za revijo list med leti 1997 in 2015 pripravila sodelavka omenjenega zavoda Milojka Bačovnik Komprej, sicer znana šaleška kulturna delavka in literatinja.



Ena od dejavnosti Zavoda za kulturo Šoštanj je izdajanje revije List. Ta izhaja od leta 1995 in je bila sprva glasilo Šoštanjske občine. V reviji je leta 1997 začela svoje prispevke objavljati sodelavka zavoda Milojka Bačovnik Komprej, ki so ji prav intervjuji eden od najljubših žanrov.

Milojka Bačovnik Komprej, ki je hvaležna, da sta idejo o izdaji tovrstnih zbornikov intervjujev podprla urednik lista Peter Rezman in direktor zavoda za kulturo Kajetan Čop, je v svojih prispevkih predstavljala kulturnike, gospodarstvenike, tudi lokalne politike. V novih izdajah, ki so že v pripravi, bodo izšli intervjuji, ki so bili v reviji List objavljeni med letoma 2015 in 2017.

TS

Foto: SHERPA