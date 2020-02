Izdana odločba inšpektorata: ministrstvo mora začasno ustaviti dela na bolnišničnem gradbišču

Po naših neuradnih podatkih naj bi Inšpektorat RS za okolje in prostor izdal odločbo o ustavitvi del na gradbišču bolnišnične novogradnje na območju Splošne bolnišnice Celje. Glede na zadnje dogajanje z zapleti pri imenovanju drugega nadzornika gradnje, so poznavalci dogajanja takšen razplet predvidevali.

Kot smo poročali, je ministrstvo odpovedalo pogodbo dosedanjemu nadzorniku novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Na ministrstvu so nam pred dnevi dejali, da »imajo od leta 2015 sklenjeno t. i. horizontalno in – house pogodbo z družbo DRI in da so prejeli ugodnejšo ponudbo, zato so pogodbo prekinili.« Ne glede na to pa gradbišče v zadnjih dneh naj ne bi imelo nadzora.

Z ministrstva so nam včeraj, po štirih dneh, odgovorili, da “aktivnosti potekajo v skladu s terminskim planom”, in da so “izdali sklep o novem nadzorniku”. Vendar na vprašanje, ali je nadzornik – kot fizična oseba – že imenovan, pa nam niso odgovorili.

Da je stanje »kaotično«, so nam uradno pred dnevi potrdili tudi v celjski bolnišnici.

Na »DRI, upravljanje investicij, d. o. o., iz Ljubljane je sicer že izdal pooblastilo za vodjo nadzora ter za vodje nadzora posamičnih del (gradbena dela, elektro dela, strojno-inženirska dela) ter koordinatorja za varnost. Ker pogodba za svetovalni inženiring med Ministrstvom RS za zdravje in družbo DRI, v kateri bi bile imenovane ključne odgovorne osebe, po našem vedenju še ni podpisana, je naše gradbišče še vedno brez nadzora in brez svetovalnega inženirja. Dokler to ne bo urejeno, bo delo moteno. Prav tako ne vemo, kako bo ob tem, da je bila pogodba za svetovalni inženiring s podjetjem Navor, d. o. o., že prekinjena, učinkovita predaja med obema svetovalnima inženirjema, za katero je v gradbeni pogodbi s Kolektorjem in partnerji predvidenih vsaj 42 dni,« so nam v začetku tedna povedali v Splošni bolnišnici Celje, kjer ne skrivajo ogorčenja nad tem, kaj se dogaja.

“Gradbeni inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor je investitorju gradnje bolnišnice izdal odločbo, a ker odločba še ni bila vročena inšpekcijskemu zavezancu, o njeni vsebini ne moremo dajati več informacij,” so nam odgovorili z Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Odgovore ministrstva še čakamo. V Splošni bolnišnici Celje pa so danes že napovedali novinarsko konferenco, ki bo v ponedeljek dopoldne.

SIMONA ŠOLINIČ