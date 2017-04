Izjemno: Tini Trstenjak v Varšavi zlata medalja!

Aktualna olimpijska in svetovna in evropska prvakinja Tina Trstenjak iz celjskega Judo kluba Z’dežele Sankaku je na evropskem prvenstvu v judu v Varšavi osvojila zlato medaljo v kategoriji do 63 kg. To je po srebrni kolajni klubskega kolege Adriana Gomboca druga medalja za Slovenijo na tem prvenstvu.

V boju za zlato se je Tina Trstenjak v dvorani Torwar pomerila s 23-letno Francozinjo Margaux Pinot in jo po štirih in pol minutah podaljška premagala, ko je tekmica dobila kazen. Francozinja je šla v finale spočita, saj je polfinalni dvoboj s favorizirano rojakinjo Clarisse Agbegnenou dobila zaradi predaje slednje. Na papirju je bila favoritinja Slovenka, ki je dobila tudi doslej edini medsebojni dvoboj na letošnjem grand slamu v Parizu.

Sedemindvajsetletna Celjanka je pred tem v polfinalu ugnala Nemko Martyno Trajdos z mestom za ipon po natančno polovici dvoboja oziroma dveh minutah ter na ta način prav tako privarčevala nekaj moči za sklepni obračun. Pri Nemki gre za izredno neugodno tekmico, ki je Trstenjakovo premagala v finalu evropskih iger leta 2015 v Bakuju, dobila pa je tudi zadnji medsebojni dvoboj decembra lani na grand slamu v Tokiu. Trstenjakova pa je ponovila uspeh z lanskega EP v Kazanu, kjer je na poti do zlata ugnala isto nasprotnico. Dopoldan je Trstenjakova, branilka evropske krone z lanskega prvenstva v Rusiji, s končnim prijemom najprej odpravila Rusinjo Darjo Davidovo in v četrtfinalu še Italijanko Edwige Gwend, s katero pa je morala v podaljšek, ki ga je varovanka Marjana Fabjana dobila z metom za vazari po 30 sekundah.

MITJA KNEZ, STA

Foto: R.E.