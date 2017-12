Izjemno zanimanje za literaturo Alme M. Karlin

V Klubu Cankarjevega doma je bil mednarodni simpozij na temo literature Alme M. Karlin. Namen simpozija je bil osvetliti nekatere vidike literarnega ustvarjanja Karlinove in spodbuditi stroko, da bi celovito ovrednotila njeno pisateljsko vlogo. Zanimanje za Almo Karlin je izjemno, saj se je simpozija udeležilo 200 slušateljev.

Z referatom, posvečenim teozofsko navdahnjeni literaturi Alme Karlin, je nastopil etnolog in raziskovalec Zmago Šmitek. Slovenistka in publicistka Anna Bodrova je pripravila referat na temo Alminih potopisov, pravi pobudnica in snovalka simpozija Barbara Trnovec iz Pokrajinskega muzeja Celje.

Barbara Trnovec ocenjuje, da je bil ena od najpomembnejših ugotovitev simpozija literarne zgodovinarke Silvije Borovnik, ki je poudarila, da je bila Alma Karlin kljub dvojni medkulturno zaznamovani identiteti tudi slovenska pisateljica.

Novinarka, publicistka in raziskovalka Alenka Puhar je nastopila z referatom o partizanski literaturi Alme M. Karlin, ki se v povojnem času ni vklapljala v prevladujoči model oziroma ni ustrezala zahtevam komunističnega režima. Barbara Trnovec je na simpoziju nastopila z referatom o avtobiografiji Alme Karlin, s katerim je še poudarila, kako je Karlinova presegala številne meje, tako meje telesnih omejitev, svojega spola, družbenega sloja, fizičnih razdalj, kot tudi meje duha časa.

