Delovne naloge: sprejem naročil in strežba hrane ter pijače, priprava in ureditev jedilnih prostorov, blagajniško poslovanje. Stimulativna in redna plačila z vsemi pripadajočimi dodatki (božičnica, regres). Delo v urejenem in stabilnem podjetju. XI HU, d. o. o., Partizanska cesta 1, Velenje, 3320 Velenje. Prijave zbiramo do 21. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.