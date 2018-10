Naročniki Novega tednika in člani Tuš kluba, ki so izpolnili kupon objavljen v Novem tedniku in imeli srečo pri žrebu, so 20. oktobra uživali na izletu. Z enim avtobusom potnikov smo se opravili na Gorenjsko, z drugim smo se potepali na Dolenjskem.

Foto: Andraž Purg (GrupA) in Simona Brglez