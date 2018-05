Izletnik odstranjen

Združitev avtobusnih prevoznikov Izletnik Celje, Avrigo iz Nove Gorice in Promet Mesec iz Logatca v enotno družbo Nomago je od danes vidna tudi navzven. Dopoldne so namreč na upravni stavbi zdaj že bivšega Izletnika odstranili ime, ki ga je celjsko podjetje nosilo več kot pol stoletja, in ga zamenjali z novim.

Družba Nomago, ki uradno deluje od 1. maja, sodi pod okrilje skupine Adventura holding, v večinski lasti Darka Klariča. Poleti se bosta skupini pridružili še potovalna agencija STA potovanja in družba Avtobusni prevozi Rižana. Nova družba trenutno zaposluje nekaj več kot 700 ljudi, do konca leta se bo zaradi zaposlovanja novih voznikov in novih pripojitev število povečalo na 800.

Letni prihodki znašajo 70 milijonov evrov. Poslovanje Nomaga je organizirano v treh regijah – zahodni, vzhodni in osrednji. Središče vzhodne regije je v Celju, za prodajo na tem območju je odgovoren zdaj že nekdanji Izletnik. Kot je povedal dolgoletni direktor celjskega avtobusnega prevoznika Darko Šafarič, ki je po novem vodja vzhodnega regijskega centra, zaradi združitve v enotno družbo nihče v Celju ni izgubil službe. Se bo pa nekaj Celjanov odslej moralo voziti na delo v Ljubljano, kjer je sedež nove družbe.

Nomago napoveduje tudi digitalno preobrazbo in poenostavljene storitve ter večjo dostopnost in kakovost prevozov. Avtobusni prevozniki, povezani v Nomagu, so koncesionarji za izvajanje javnega potniškega prometa na več kot 500 linijah po Sloveniji in povezujejo dobro polovico države.

JANJA INTIHAR

Foto: ROBERT GORJANC