Izobraževanja kot na dlani

Prebivalci savinjske regije bodo imeli še naprej veliko priložnosti za brezplačno izobraževanje in opravljanje izpitov. Upi – ljudska univerza Žalec je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Šolskim centrom Celje za ta namen uspešno pridobila več kot 800 tisoč evrov evropskega denarja. Različna brezplačna izobraževanja – od jezikovnih do računalniških – so namenjena tako zaposlenim kot brezposelnim, ki so starejši od 45 let in imajo največ srednjo poklicno izobrazbo.

Direktorica Upi – ljudske univerze Žalec Franja Centrih pravi, da jim projekt omogoča nadaljevanje izvajanja brezplačnih izobraževanj, s katerimi so začeli že leta 2016. Predvidevajo, da se bo v brezplačna izobraževanja do konca leta 2020 vključilo več kot 1.300 odraslih. Franja Centrih:



Udeležencem so brezplačno na voljo računalniški in jezikovni tečaji, priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije, program HACCAP, izpiti iz tujih jezikov in priprave na izpit iz upravnega postopka. Dobre izkušnje z brezplačnimi izobraževalnimi vsebinami ima Milka Koštomaj, ki je obiskovala tečaj nemškega jezika. Milka Koštomaj:



Pomočnica direktorja šolskega centra Andreja Jelen Mernik pravi, da so veseli, da so k paleti izobraževanj, ki jih že izvajajo, uspeli dodati še splošna izobraževalna področja. Andreja Jelen Mernik:

VEČ V PRIHODNJI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

ŠO