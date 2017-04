Izsledili voznika, ki na kraju nesreče nista pomagala

Policisti Postaje prometne policije Celje so po naših podatkih izsledili voznika, ki sta peljala mimo nesreče, ki se je zgodila 26. marca izven Debra pri Laškem. V nesreči je umrl petmesečni otrok, več ljudi je bilo poškodovanih. Kot je znano, se je omenjalo, da so se pri kraju nesreče ustavili trije vozniki, ki niso pomagali poškodovanim, ampak so odpeljali naprej. Dva so policisti izsledili.

Naj spomnimo, da se je nesreča zgodila, ko je 51-letni voznik vozil iz smeri Celja, nato iz neznanega vzroka zapeljal čez neprekinjeno ločilno črto in trčil v 21-letno voznico, ki je pravilno pripeljala iz smeri Laškega. V silovitem trčenju je avtomobil 51-letnika obrnilo na bok, nakar je zdrselo čez cesto in trčilo v stanovanjsko hišo. V nesreči je umrl petmesečni otrok, 51-letnik se je izredno hudo poškodoval, enako tudi mama otroka, poškodovana sta bila še dva mlajša sopotnika v avtomobilu in 21-letnica, v katero je povzročitelj trčil.

Pri kraju nesreče sta se takrat ustavila dva avtobusa, a sta voznika odpeljala dalje. Eden izmed njiju je celo s cestišča umikal dele poškodovanih vozil, poškodovanim ni pomagal. Policija je zdaj izsledila oba, toda kaznovala bo tistega voznika, ki je umikal dele vozil s ceste, da je lahko odpeljal dalje. Proti njemu so že uvedli prekrškovni postopek, zdaj ga čaka še plačilo globe. Komandir Postaje prometne policije Celje Vinko Mlakar je bil takoj po nesreči, ko so zbirali vse podatke o voznikih, šokiran, da se kaj takšnega sploh lahko zgodi.

Ostaja pa še vedno vprašanje, kdo je voznik temnega passata, ki prav tako pripeljal mimo. Ko so ga prosili, naj pomaga poškodovanim, naj bi pokazal sredinca in odpeljal naprej. Tega bo izredno težko izslediti, v kolikor pa ga bodo, ga prav tako čaka kazen.

51-letnega povzročitelja nesreče pa bodo ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Grozi mu večletna zaporna kazen.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: PGE Celje