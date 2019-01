Janja Urankar Berčon zapušča direktorsko mesto Stika Laško

Janja Urankar Berčon ne bo več direktorica Stika Laško, javnega zavoda, ki v občini skrbi za razvoj turizma, organizacijo kulturnih prireditev in druge projekte. Odločila se je za predčasno končanje drugega mandata, ki ji ga je občinski svet potrdil sredi junija minulega leta. Strategijo turizma v občini bo tako v prihodnje uresničevalo novo vodstvo.

Janja Urankar Berčon je ob koncu minulega leta zaposlene na Stiku in občino seznanila s svojo odločitvijo, da preneha z delom direktorice. Na naše vprašanje, zakaj se je odločila za takšno potezo, je odgovorila, da zaradi novih poslovnih izzivov, podrobnosti pa ni navedla. Dosedanja direktorica na tem mestu ostaja do konca februarja, o njenem odstopu in predčasnem končanju mandata pa naj bi se na seji v tem mesecu seznanil občinski svet. V naslednjih tednih bodo tako na Občini Laško morali poiskati novo osebo na čelu Stika Laško, ki bo vodila uresničevanje strategije razvoja turizma v občini.

O njej so sicer govorili tudi na dogodku My Laško sredi minulega tedna v kulturnem centru, na katerem so se vodilni predstavniki Stika Laško in občine srečali s turističnimi ponudniki v občini in drugimi, ki ustvarjajo turistično turistično politiko. O morebitnih spremembah turistične strategije Laškega ki je bila sprejeta leta 2015 in je začrtana do leta 2020, Franc Zdolšek, župan Občine Laško.

Dopolnitev strategije razvoja turizma v občini bo torej tako v prihodnje izziv za novo vodstvo Stika Laško.

ROBERT GORJANC

Foto: RG