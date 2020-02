Janko Hartman novi častni meščan Celja

Celjski mestni svet je na prvi seji v tem letu soglasno potrdil štirinajst nominirancev za letošnje celjske grbe, priznanja Mestne občine Celje, ki jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.

Naziv častnega meščana Celja bo prejel Janko Hartman za izjemen arhitekturni prispevek pri razvoju knežjega mesta. Zlati celjski grb bo šel v roke Tomažu Benčini za dolgoletno uspešno vodenje Cinkarne Celje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva.

Srebrni celjski grb bodo prejeli magistrica Marijana Kolenko, Ekonomska šola Celje in Nogometni klub Celje, bronastega pa dr. Borut Batagelj, Lenart Horvatič in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. Ob prazniku Mestne občine Celje bo podeljenih tudi šest kristalnih grbov za odličnost v celotnem študijskem obdobju, ki jih bodo prejeli Lucija Dežan, Hana Fideršek, Sara Jeromel, Lea Kukovičič, Nuša Ofentavšek in Hana Šrot.

O letošnjih prejemnikih priznanj Janko Požežnik, predsednik komisije celjskega mestnega sveta, ki je odločala o priznanjih:

Sogovornik je še povedal, da so bili člani komisije enotni pri odločitvi o nomirancih, ki so jih mestnemu svetu predlagali v potrditev.

Celjske grbe bodo nagrajenci prejeli 11. aprila na tradicionalni slavnostni prireditvi ob prazniku Mestne občine Celje.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA