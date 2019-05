Pričakujemo izobrazbo V, VI/I, VI/II, VII, stopnje. Izkušnje: 1–3 let, zelo dobro znanje angleškega jezika, poznavanje programskega jezika Java in sistemov Linux, obvladovanje pomembnejših Java specifikacij in platform: JPA, Spring, EJB, razumevanje in uporaba Java Design Patterns. I-Rose, d. o. o., Podšmihel 1e, 3270 Laško. Prijave zbiramo do 23. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.