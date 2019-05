Pri Agiledropu iščemo JavaScript razvijalce, ki imajo izkušnje bodisi z React, Angular ali Vue knjižnicami in bi se pridružili našemu hitro rastočemu timu v Ljubljani, Mariboru ali Celju. Če bi radi delali v nestresnem okolju s super sodelavci ter popoldneve preživljali z družino in s prijatelji, ne da mislite na službo, bi vas zelo radi spoznali. Agiledrop, d. o. o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 9. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.