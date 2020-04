Javna podjetja bi z znižanjem cen ogrozila izvajanje svojih storitev

Civilna iniciativa Odprto Celje je Mestno občino Celje pozvala k znižanju cen komunalnih storitev. V trenutnih razmerah apelirajo na občino, naj pozove celjska javna podjetja Energetika, Vo-ka, Simbio in Elektro Celje ter tudi upravnike večstanovanjskih objektov k znižanju cen svojih storitev ter tako finančno razbremenijo celjska gospodinjstva.

V Mestni občini Celje odgovarjajo, da dejavnosti omenjenih javnih podjetij sodijo v sektor kritične infrastrukture, ki je pomembna za državo, saj omogoča nemoteno in stabilno delovanje celotne družbe. “Storitve, ki so vitalnega pomena za nadaljnje funkcioniranje v državi, se torej v spremenjenih okoliščinah nemoteno izvajajo. Z znižanjem cen, kot to predlaga CI Odprto Celje, pa bi lahko njihovo izvajanje ogrozili,” pravijo v celjski občini. In dodajajo: “Da bodo tako posamezniki kot podjetja lahko plačevali storitve in dobrine, ki so nujne, je poskrbela država z interventnim zakonom, s katerim bo poskušala zagotoviti dodatne prihodke in olajšave tako podjetjem kot posameznikom (upokojenci, študentje, prejemniki socialnih pomoči …).”

Mestna občina Celje je sicer že pristopila k sprejetju vrste ukrepov (TUKAJ), ki se nanašajo na vse vidike družbenega življenja, pri čemer nabor ukrepov sproti širi in prilagaja razmeram. Med drugim že vseskozi zagotavlja subvencijo najemnin za neprofitna stanovanja, in sicer v višini 1,2 milijona evrov na leto. Ob upoštevanju trenutnih razmer bo okrepila tudi subvencije, ki jih namenja za pomoč gospodarstvu. Vsekakor bo Mestna občina Celje ukrepe za različne organizacije uskladila s tistimi na državni ravni, obljubljajo.

“Izredne razmere zaradi epidemije COVID-19 in nujni državni in občinski ukrepi, ki so potrebni za zajezitev epidemije, so pred nas nedvomno postavili resen izziv, ki se ga na Mestni občini Celje dobro zavedamo. Razumemo stisko naših občank in občanov, društev, podjetij in samozaposlenih. To še posebej velja za najbolj ranljive skupine in tiste, ki se zaradi nastalih razmer poleg splošne negotovosti in skrbi za zdravje soočajo tudi s poslovno in finančno negotovostjo zaradi izpada prihodkov. /…/ Skladno s svojimi zmožnostmi in predpisanimi postopki bomo občanom in različnim organizacijam poskušali vsaj nekoliko omiliti posledice trenutnih izrednih razmer,” še pravijo v Mestni občini Celje.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

Foto: GrupA