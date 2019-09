Jaz pa v gorice grem …

Vojniški vinogradniki smo se letos devetič podali na pohod Od kleti do kleti. Letos nas je pot vodila od Ivence, Ilovce, Dednega vrha, Rov, Bezenškovega Bukovja do Verpet. Občudovali smo lepo urejene domačije, cvetlične grede, balkonsko cvetje …

Zanimivo, da ljudje sadijo tujerodne rastline: kivi, kaki, asimina, fige, grmovnice, palme … Ob robu ceste odlično uspeva bambus. Na pohodu smo bili najprej gostje gostoljubne družine Bogdana in Darinke Selčan. Ob bogati kulinariki se je vino rumeni muškat letnik 2018 (zlato priznanje) v zelo vročem dopoldnevu še posebej prileglo. Družina obdeluje vinograd v Malih Dolah na izjemno strmi legi. Ponaša se z zelo staro kletjo. Letnica 1852 je vrezana v tram.

Daleč v gozdu sameva lepa kapela sv. Janeza v Brezovcu, ki je last družine Marjana in Ivice Lipovšek iz Ilovce. Domačinka Marija Železnik je udeležencem doživeto posredovala zgodovino, mite in legende kapele, ki še vedno burijo domišljijo domačinov. Pri kapeli smo se okrepčali z društvenim vinom Vojničan, ki je društveni ponos. Pokrajina je kar na gosto poseljena z verskimi znamenji.

Vzorno obdelani vinogradi

Vinogradi so tudi letos odlično, nekateri celo vzorno obdelani. To smo kot vedno doslej opazili v vinogradu podpredsednika vinogradniškega društva Mirana Kovača in njegove mame. Letos se lahko Miran Kovač pohvali z ureditvijo prostora za zorenje penine, ki je namenjen tudi polnjenju. Poleg njegovih visoko kakovostnih vin, kletarjenih v visoko tehnološko opremljeni kleti, smo lahko poskusili tudi občinsko vino Za prijatelje.

Predsednik društva Mirko Krašovec je tudi pri družini gostiteljev Dragice in Alojzija Pušnika pohvalil brezhibno obdelan vinograd. Pred dvema letoma so Pušnikovi posadili 1.028 trt sorte šipon in rumeni muškat; presenetljivo je, da bo že letos kar nekaj pridelka. Z veseljem zapišem, da pri Pušnikovih tudi mladi rod resno razmišlja v smeri turistične dejavnosti.

V Rovah smo se pohodniki priključili Tončkovi učni poti, ki je dolga 8,5 kilometra in je bila odprta leta 2014. Učna pot je dobila ime po znamenitem stenografu Antonu Bezenšku. V Bezenškovem Bukovju smo si ogledali njegovo spominsko hišo in nadaljevali pot proti Verpetam. Tam, v prijetnem prostoru družine Jevšenak, krasijo steno podeljena zlata priznanja, plaketa in brentač za kakovostna vina. Na mizi se je pojavilo poleg okusne hrane gospodinje Polone Jevšenakovo ustekleničeno vino. To je opremljeno z zanimivo nalepko z napisom: »Kjer žarek žulj pozdravi.« Mlad harmonikar Mohor je s prijateljem z lepimi melodijami zaključil naš letošnji pohod.

PAVLE LESKOVAR

Foto: arhiv društva