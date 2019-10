Jeseni moramo biti v hribih posebej previdni

Višje ležeče planinske postojanke so svoja vrata večinoma zaprle, odprte pa ostajajo še nižje ležeče. Med stalno odprtimi na našem območju so postojanke na Okrešlju, v Logarski dolini, na Golteh ter na pohorskem Pesku.

Nekaj planinskih domov in koč je tudi v tem času odprtih ob sobotah, nedeljah in praznikih. To so koča na Klemenči jami pod Ojstrico, obe koči na Raduhi, Dom na Menini ter še številne druge nižje ležeče postojanke. Planinska zveza Slovenije opozarja obiskovalce gora na posebne jesenske ter zimske vremenske razmere. Ti naj imajo seboj topla oblačila in čelno svetilko, poskrbijo pa naj tudi za zaščito pred vetrom in dežjem. Jeseni nas lahko presenetijo tudi snežne padavine ali gosta megla. Tisti, ki se med njo izgubijo, naj se vrnejo za zadnjo znano mesto, svetuje zveza.

BJ

Foto: Center Rinka