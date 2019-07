Jeseni prihaja Guštfest

Prireditev bo temeljila na kulinariki in pitju piva iz osemdesetih let prejšnjega stoletja

V Turističnem društvu Laško, ki letos obeležuje 130 letnico delovanja, ob tem ko so pripravili razstavo o jubileju društva in tradicionalni dogodek Dan Laščanov pred začetkom Piva in cvetja, snujejo nove projekte.

Spodbujeni z lanskim ugodnim odzivom obiskovalcev na prireditev Laško med obema vojnama bodo letos pripravili Guštfest, dogodek, ki bo prav tako temeljil na obujanju spominov, hkrati pa bo bo podprt tudi s kulinariko.

“To bo dan nostalgičnega sprehoda skozi prijetne trenutke našega življenja. Na Guštfestu, ki bo 21. septembra, se predstavilo tako pet znanih pet kuharskih mojstrov iz Slovenije, ki bodo pripravljali jedi, ki so primerno kulinarično povezane s pitjem piva. Tistega iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, prav tako pa bodo prikazovali nekatere običaje in tehnologije iz tistega časa, na katere smo že skorajda pozabili,” je povedal Boštjan Vrščaj, predsednik Turističnega društva Laško.

V društvu imajo s to prireditvijo zelo ambiciozne načrte in če bo dober odziv obiskovalcev bi morda lahko prireditev iz načrtovane enodnevne prerasla v večdnevno.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA