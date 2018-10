Jesensko praznovanje

Tetko Jesen praznujemo že več let, to je že kar naša tradicija. Zdaj ko se listje že odeva v pisane škrlatne barve, ko jutra postajajo hladnejša in ko se odpravimo po kostanj v bližnjo okolico, je čas za Tetko Jesen.

In ta čarobna tetka je priplesala tudi v naš vrtec, v enoto Sonček. V pisane barve odeta, z velikim klobukom in s polno košaro jesenskih dobrot iz gozda, vrta in sadovnjaka je obiskala prav vse skupine. Otroci so jo z navdušenjem sprejeli. Pripovedovala je o zanimivostih in značilnostih jeseni. Mlajši so le opazovali, tipali in vonjali jesenske dobrote, starejši otroci povedali, kaj že vedo; opisovali in poimenovali so jesenske pridelke, se pogovarjali in odgovarjali na vprašanja Tetke Jeseni ter na koncu skupaj z njo zapeli in zaplesali.

Kasneje smo se vsi vrnili v svoje skupine ter še enkrat v mislih podoživeli vse, kar nam je povedala Tetka Jesen.

RENATA GOJKOVIČ,

vzgojiteljica v Vrtcu Šmarje pri Jelšah