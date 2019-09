Jok iz še ene škatle zavrženih mladičkov

Če najdemo zavržene mladičke, jih je najprej treba spraviti na toplo. V prvih nekaj tednih je to sploh življenjsko pomembno. Za nadaljnje napotke se je najbolje obrniti na najbližjo veterinarsko kliniko. V času izven delovnih ur je običajno na voljo dežurna služba. Nadaljnji koraki so odvisni od stanja živali, prisotnosti čipa, možnosti namestitve in mesta najdbe. A zakaj nekateri še vedno mislijo, da so težavo rešili, če živali preprosto odvržejo?



Po veljavni zakonodaji smo poškodovani živali dolžni pomagati enako, kot če gre za poškodovanega človeka. Moralna dolžnost pri skrbi za zapuščene živali torej zavezuje vsakogar. Po službeni dolžnosti se z njimi ukvarjajo veterinarska uprava s svojimi službami, center za obveščanje, zavetišča za živali, občinski uradniki in še kdo. Če najdemo zapuščeno mačko ali psa, v praksi to pomeni, da bomo morali zavrteti kar nekaj telefonskih številk. Čeprav se pogosto zdi, da bi v lastni režiji bistveno učinkoviteje in hitreje poskrbeli za žival, je upoštevanje zakonskih predpisov nujno tudi zato, da se stvari dolgoročno urejajo na sistemski ravni. V zavetišče lahko žival običajno sprejmejo šele, ko občina, v kateri smo žival našli, odobri plačilo oskrbe te živali. To breme so občine zakonsko dolžne prevzeti, zato v telefonskih pogovorih z uradniki ne izgubljajmo živcev. Pomembno je vedeti, da moramo najdbo prijaviti takoj. Če žival namreč hranimo nekaj dni, se upošteva, kot da smo jo posvojili in je v vseh pogledih naša skrb.

Maček šele s trezno glavo postane pravi lovec

Veterinarka Monika Videc iz Veterine Jagodič v Šentjurju



Mačke imajo v eni sezoni več spolnih ciklov, kar pomeni, da lahko skotijo tudi do tri legla mladičev. Če upoštevamo, da jih je v leglu v povprečju od tri do pet, izračun pokaže, da lahko ima ena mačka v petih letih tudi do deset tisoč potomk. V praksi jih je sicer veliko manj, a brez veterinarskih posegov še vedno neobvladljivo veliko.

»Zato je vsaka sterilizirana samica pomemben korak k temu, da preprečimo na stotine zavrženih in brezdomnih muc,« pravi Videčeva. Mlade mačke spolno dozorijo veliko prej, kot bi si želeli. Breje so lahko že pri petih do šestih mesecih. Če se muzajo ob nogah, se valjajo po tleh, nosijo rep visoko v zrak in zapeljivo mijavkajo, niso zgolj družabne, ampak se gonijo. To traja tri do sedem dni. »Če se mačka v tem času obreji, bo čez devet tednov skotila leglo. Včasih je veljalo, da se potem vsaj osem do deset tednov ne goni. A se na to ne moremo zanašati. Se je že zgodilo, da so nam na sterilizacijo pripeljali mačko, ki je imela doma komaj štiri tedne stare mladiče, ob čemer je bila že krepko v novem ciklu brejosti.«

Če je sterilizacija za marsikoga previsok strošek, je ta za mačkone nižji, a jih ljudje pogosto ne kastrirajo iz drugih razlogov. Trdovratno je namreč prepričanje, da takšen maček ne lovi več miši in v nekem smislu ni več pravi maček. Monika Videc pravi, da so izkušnje prav nasprotne. »Mnogi lastniki se pohvalijo, da so tako mačke kot mačkoni šele po sterilizaciji in kastraciji v polnosti razvili svoj lovski nagon in da nosijo domov najrazličnejši plen. V nasprotnem primeru spolni nagon živali tako zaposluje, da se ali večino časa ukvarjajo z mladiči ali si ližejo bojne rane od nočnih ženitnih pohodov.«

Brez odmetavanja!

Mačji mladički pridejo na svet skoraj goli in slepi. Spregledajo po dveh tednih. Zelo so občutljivi na prepih, saj niso zmožni lastne termoregulacije. Skoraj neprestano sesajo mleko. Njihova mama z lizanjem njihovih trebuščkov poskrbi za prebavo. Za samostojno življenje so sposobni pri desetih tednih. Ob vsem naštetem si lahko samo predstavljamo, kaj pomeni poskrbeti za nekaj dni ali tednov stare mladičke, ki jih nekdo nekam odvrže. »Hraniti jih moramo na dve do tri ure. Vmes spijo in počivajo, če ne, je to znak, da so še lačni ali da jih pestijo dodatne težave. Najprej jim damo mililiter tekočine na obrok, potem lahko počasi povečujemo do štirih mililitrov in kasneje dodajamo mehko hrano. Za mačje mladiče je na voljo posebno prilagojeno mleko. Za prvo silo lahko uporabimo kozje mleko ali mleko brez laktoze. Navadno kravje mleko lahko pri mačkah povzroči drisko. Prebavo spodbudimo tako, da trebušček masiramo z vato. Nadomeščanje mačje mame je za oskrbnike resnično zelo zahtevno in naporno.« A odmetavanje neželenih mladičev v naravo ali na bližnje kmetije ne more biti rešitev v nobenem obdobju njihovega življenja, je odločna sogovornica. »Danes je toliko različnih možnosti, toliko društev in ljudi, ki so pripravljeni pomagati, da z živalmi resnično ni treba ravnati tako kruto.«

Članek v celoti preberite v tiskani izdaji Novega tednika 26. septembra 2019.