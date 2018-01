Jubilej javnega glasbenega šolstva v Celju

Pred 110 leti je bila v Celju ustanovljena prva slovenska javna glasbena šola. Takrat je ljubljanska Glasbena matica tu ustanovila svojo podružnico, ki je delovala v prostorih Narodnega doma. Po prvi svetovni vojni se je šola selila v sedanje prostore glasbene šole na Slomškovem trgu. V minulih desetletjih je iz šole izšla množica odličnih poklicnih glasbenikov, ki so uspešni na domačih in tujih odrih, še več pa je tistih, ki so ostali ljubitelji glasbe in jih ta spremlja vse življenje. Delček te bogate zgodovine je predstavljen na razstavi v Muzeju novejše zgodovine Celje. Sinočnjo otvoritev je popestrila zasedba Flutiano.

Razstavo je postavila kustosinja muzeja Urška Repar, ki pravi, da je pripravila kronološki pregled razvoja po desetletjih. Ob tem je na ogled tudi nekaj glasbil iz arhiva glasbene šole. Razstava bo v Muzeju novejše zgodovine na ogled do začetka februarja, potem pa se bo selila v avlo glasbene šole.

Ob jubileju bo šola pripravila še vrsto dogodkov: 1. junija bo z Osrednjo knjižnico Celje izdala publikacijo in takrat bo tudi koncert šolskega Extra benda na Krekovem trgu. Ker bo to sovpadalo s 145-letnico Hotela Evropa, bo na voljo jubilejna tortica z logotipom šole, ki ga je izdelala srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije. Novembra bo še osrednja prireditev ob 25-letnici srednjega glasbenega izobraževanja.

TC, foto: SHERPA