Jubilej štorskega oddelka glasbene šole

Letos mineva 15 let, odkar je Glasbena šola Celje s ponosom odprla dislociran oddelek v občini Štore. Učenci so pridobili možnost, da obiskujejo pouk glasbila in nauka o glasbi v svojem kraju in v svoji osnovni šoli, saj je pouk organiziran v popoldanskem času v OŠ Štore.

Otroci nastopajo v Kulturnem domu Štore in Glasbeni šoli Celje. V dislociranem oddelku izvajamo skupinski pouk nižje stopnje osnovnega glasbenega izobraževanja, to je nauk o glasbi od 1. do 6. razreda, ter individualni pouk vseh tistih glasbil, za katere učenci v posameznem šolskem letu izkažejo zanimanje, z izjemo nekaterih (npr. tolkal), nekatera glasbila pa so že stalnica: klavir, flavta, basovska trobila, harmonika.

Obletnico smo obeležili z osrednjim slavnostnim dogodkom 15. januarja v Kulturnem domu Štore, kjer so zbrane z nagovori pozdravili ravnatelj Glasbene šole Celje Simon Mlakar, župan Občine Štore Miran Jurkošek ter ravnateljica Mojca Rožman. Na odru so se zvrstili številni mladi glasbeniki, učenci osnovne in srednje stopnje, Mladinski pevski zbor OŠ Štore z zborovodkinjo Špelo Florjanič ter Tuba – evfonij kvartet Glasbene šole Celje pod mentorstvom Uroša Koširja. Slednji so z Mladinskim pevskim zborom zaigrali Hark, the Herald Angels Sing in Let it snow.

Glasbena šola Celje se ob 15-letnici dislociranega oddelka zahvaljuje Občini Štore in Osnovni šoli Štore za pomoč in podporo pri izvajanju dejavnosti. Obenem izrekamo čestitke vsem, ki smo kakorkoli vključeni v učno-vzgojni proces in spodbujanje glasbene kulture med mladimi in širše.

SL