Jubilejna sezona, nove skladbe, ugledni solisti

Celjski godalni orkester deluje že od leta 1945 in od leta 1990 pripravlja sklop koncertov, povezanih v abonma. Kar nekaj abonmajskih sezon je že za njim. Letošnjo bodo člani orkestra oblikovali z najuglednejši domačimi solisti.

Celjski godalni orkester je zaradi marsičesa poseben. Ne samo da vsako leto njegovi ljubiteljski, a izredno kakovostni glasbeniki pripravijo pet koncertov, povezanih v abonma, gre tudi za sestav, ki na Slovenskem skoraj nima konkurence. V Sloveniji sta namreč samo dva tovrstna sestava. Poleg celjskega orkestra deluje še Obalni komorni orkester. »S tem orkestrom smo kolegialno povezani. Tako bomo v letošnji sezoni naš četrti koncert ponovili tudi v Kopru, v prihodnji sezoni bomo koprske godalce gostili že četrtič pri nas,« je razložil dirigent Nenad Firšt, ki celjski orkester vodi od leta 1988. Posebnost celjskega orkestra je tudi, da so njegovi člani vseh starosti. Najmlajši člani so še osnovnošolci, najstarejša članica po stažu pa je Ančka Veršnak, ki je v orkestru že več kot 70 let in je tudi zaradi tega edinstvena v svetovnem merilu. Celjskemu godalnemu orkestru se je samo v letošnji sezoni pridružilo pet novih članov in tako zdaj šteje že več kot petdeset glasbenikov, kar je prav tako posebnost tovrstnih ljubiteljskih sestavov.

Krstna izvedba skladbe Leona Firšta

Godalcem se bodo v letošnji sezoni pridružili ugledni solisti. Prvi je bil hornist Boštjan Lipovšek, sledili mu bodo flavtist Matej Zupan, saksofonist Matjaž Drevenšek, violistka Maja Rome in klarinetist Jože Kotar. Ob tem bodo krstno izvedli kar tri skladbe. Eighties za saksofon in godalni orkester Matjaža Drevenška, Koncert za jazz trio in godalni orkester Leona Firšta in Živimo v času za naratorja in godala Luke Juharta. Vsi koncerti v letošnji sezoni so slogovno zaokroženi.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA