Jubilejna skupna razstava likovnih del

Deseta, jubilejna skupna razstava ljubiteljskih slikarjev skupine Prijatelji in učencev OŠ Lava Celje je nekaj posebnega. V desetih letih je iz ideje, ki sta jo zasnovali ravnateljica Marijana Kolenko, ki je z velikim veseljem odprla šolo tudi likovnim umetnikom, ter vodja skupine Prijatelji Amina Kolarič, zrasla odmevna in izjemno dobro obiskana razstava, ki si jo v avli šole ogleda poleg učencev in staršev tudi mnogo zunanjih obiskovalcev.

Pomen razstave je večplasten: umetniki in učenci na skupno izhodiščno temo enega leta pogledajo in ustvarjajo iz dveh popolnoma različnih zornih kotov, odrasli slikarji in učenci se drug od drugega učijo, učenci oblikujejo odnos do umetnosti ter spoznavajo pomen umetnosti tudi v odrasli – delovni – dobi, saj krepijo spoznanje, da je umetnost tista, ki ljudi oblikuje v celovite osebnosti …

Naslov razstave Dotiki narave je omogočal tako ljubiteljskim slikarjem kot učencem mnogo različnih razumevanj za upodabljanje.

Mentorica Prijateljev Taja Naraks je povedala: »Letos smo pripravili razstavo motivov narave, ker so vsi slikarji njeni ljubitelji in že od nekdaj radi upodabljajo njene raznovrstne podobe. Ponekod so upodobljeni delčki narave, ponekod panoramski razgled, skriti in mirni kotički, kamor se radi odpravijo na potep, ali pa celo domač razgled. Ustvarjalnega navdiha ni primanjkovalo.«

Učitelj Urh Kodre je povedal: »Učenci se zavedajo svoje sreče, da odraščajo na še vedno modro-zelenem planetu. Vedo, da bodo morali sami poskrbeti, da bo takšen tudi ostal. Zato je vsebina njihovih plakatov družbeno kritična, včasih ostra, a vedno otroško iskrena. Njim ni vseeno, da izginjajo ledeniki, da reke niso več modre. Ni jim vseeno, da morajo poslušati zgodbe o morjih in rekah, kjer včasih ni bilo smeti in plastičnih vrečk, in iskreno povedo, da ne marajo ljudi, ki pravijo, da je vse v redu. Zato so naslovu otroškega dela razstave Dotiki narave dodali podnaslov Zamahi človeka.«

Ob odprtju razstave sta ravnateljica Marijana Kolenko in vodja skupine Prijatelji Amina Kolarič pred polno avlo obiskovalcev izpostavili, da želita, da bi se dotik narave, ki so ga bili deležni in ga prenesli v podobe slik, dotaknil tudi drugih in vseh obiskovalcev, ki bodo razstavo videli. Ogledati si jo je mogoče vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro, in sicer do torka, 11. junija.

Skupini so se pridružile tri mlade slikarke, ki so prinesle novo energijo, to so Špela Petelinšek, Maja Magdalena Turkovič in Nikita Šumiga Kolarič.

Razstava Dotiki narave je vredna ogleda, predvsem pa časa, da se v miru poglobimo v umetniški svet likovnih ustvarjalcev.

MK