Jubilejni 20. Tušev vzpon na Celjsko kočo

Celjska koča bo danes ponovno stičišče ljubiteljev kolesarstva in pohodništva iz vse Slovenije. Tradicionalni in letos tudi jubilejni že 20. Tušev vzpon bo v zdravi športni tekmovalnosti povezal kolesarje in pohodnike, ki z vzponom na najbolj priljubljen celjski hrib začnejo športno poletje.

V vseh letih je število obiskovalcev Tuševega vzpona že krepko preseglo številko 30 tisoč in tudi letos organizatorji pričakujejo več kot dva tisoč udeležencev vseh generacij. Kot napovedujejo se bodo tudi letos še posebej posvetili najmlajšim športnikom.

Start kolesarskega vzpona, za katerega je lanski zmagovalec Gregor Tekavec iz Kolesarskega kluba Tuš TEAM potreboval le 17 minut in 15 sekund, bo ob 10.uri izpred Planeta Tuš v Celju. Kolesarji se bodo pomerili v vožnji na čas ali v vožnji brez meritve časa. Prav tako se bo ob 10. uri začel tudi pohodniški vzpon izpred železniškega podvoza pri odcepu za Zagrad. Pohod je v zadnjih letih postal izjemno priljubljen med družinami, zato so se organizatorji odločili, da pripravijo markirano pot za najmlajše pohodnike, ki bodo na poti pridobivali žige in na vrhu prejeli nagradno majico. Da dogodek res združi vse generacije dokazuje podatek, da je lani najmlajši pohodnik štel le šest mesecev, najstarejši pa 87 let.

