Jubilejno združevanje dobrih želja

V Kulturnem centru bo ob 14.30 uri tradicionalna dobrodelna prireditev Laško združuje dobre želje. Letos bo praznovala častitljiv jubilej, saj bo že dvajsetič.

Prireditev pripravlja Območno združenje Rdečega križa Laško – Radeče v sodelovanju z Občino Laško, Stikom in Društvom Sožitje Laško. Organizatorji so k letošnjemu dobrodelnemu dogodku pritegnili 30 donatorjev, ki so prispevali denar za obdarovanje 56 otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Gre za osebe, ki so povezane v Društvo Sožitje, in učence Osnovne šole Primoža Trubarja Laško z nižjim izobraževalnim standardom.

Zanimivost te dobrodelne prireditve je, da del kulturnega programa pripravijo udeleženci sami. Zato bodo v njem tudi letos sodelovali učenci Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, oddelka z nižjim izobrazbenim standardom, plesni krožek Sožitje pod mentorskim vodstvom Irene Grešak in njihov član Aleš Rajh v plesu z mažoretno palico.

Poleg tega bodo nastopili še Zlati zvoki, vaška godba Vrh nad Laškim po vodstvom dirigenta Ivana Medveda, mažoretna skupina Majda Marguč ter mladi glasbeni ustvarjalki Sara Hrastnik in Tjaša Ulčnik.

RG

Foto: SHERPA