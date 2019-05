Junaki našega časa zapeli princu

14. maj je bil za dijake GCC izjemen dan – iz rok premierja Marjana Šarca so prejeli priznanje Junaki našega časa, zvečer pa na so Ljubljanskem gradu zapeli na zabavi v počastitev rojstnega dne angleške kraljice. Dogodek je obiskal tudi princ Edward, vojvoda Wesseški.

Gimnazija Celje – Center (GCC) se lahko pohvali z izjemno razvejanim delom na področju prostovoljstva in dobrodelnosti, kar je že drugo leto zapored prepoznala Slovenska filantropija, ki je 14. maja v Črni na Koroškem izjemne posameznike in organizacije nagradila z laskavim nazivom Junaki našega časa. Šola se lahko pohvali z razrednimi in učnimi tutorji, s počitniškim delom v šoli, prostovoljnim delom v različnih organizacijah in programu Mepi – mednarodnem priznanju za mlade. Pri vsem tem sodeluje več kot 200 dijakov, ki za te dejavnosti namenjajo več tisoč ur prostovoljnega dela. Vse to je zapisano v obrazložitvi priznanja, ki sta ga naj prostovoljec Mestne občine Celje Kristjan Veber in koordinatorica programa Mepi Marjeta Brežnik, prof., prejela iz rok premierja Marjana Šarca.

Prav program Mepi, ki izvira iz Velike Britanije, je bil tisti, ki je 14. maja Dekliškemu pevskemu zboru in FaVoZi – fantovski vokalni zasedbi GCC – odprl vrata na koncertni oder Stanovske dvorane Ljubljanskega gradu, kjer je veleposlanica Združenega kraljestva Sophie Honey gostila tradicionalni sprejem ob kraljičinem rojstnem dnevu Queen’s Birthday Party. Častni gost dogodka je bil princ Edward, vojvoda Wesseški, ki se je mudil v Sloveniji. Pevke in pevci z GCC so nastopili pod vodstvom dirigenta sira Simona Robinsona, ki že desetletja živi in ustvarja v Sloveniji.

S princem Edwardom na Ljubljanskem gradu (Foto: arhiv GCC)